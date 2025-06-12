Antalya'da Otomobilin Kaputuna Giren Yılan Araçta Panik Yarattı

ANTALYA'da otomobilin kaputuna giren yılan, araç seyir halindeyken aracın ön camına çıktı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çalışan bir kişi, Finike ilçesindeki evine otomobiliyle dönerken seyir halinde aracının ön camında bir yılanın dolaştığını fark etti. Otomobilin kaputuna girip, cama çıktığı tahmin edilen yılanın cam üzerinde gezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından sürücü, sıcak yaz günlerinde benzer tehlikelere karşı sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Öte yandan, Finike'nin Bağyaka yolu üzerinde birbirine sarılmış haldeki iki yılan da başka birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzmanlar, görüntülenen yılanların zararsız ve doğaya faydalı türler olan bozkır yılanı olduğunu belirtti. Çiftleşme döneminde oldukları için bu türlerin açık alanlarda daha sık görülebildiği ifade edildi. Yetkililer, bu gibi durumlarda vatandaşların yılanlara yaklaşmaması ve doğal yaşamlarına müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.