Antalya'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Furkan Öz ve motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda seyreden Furkan Öz'ün kullandığı 07 BJM 959 plakalı motosiklet, Bezirgan Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Öz ile motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam