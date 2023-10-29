Haberler ›› Yaşam ›› Antalya'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Furkan Öz ve motosiklette bulunan Ayşe Esengül Karaca yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.