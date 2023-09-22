Antalya'da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, traktörün arka römorkunun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, seyir halindeki traktörün arka römorkunun altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Aksu ilçesi Solak Mahallesi At Çayırı Mevkii 4004 Sokak'ta meydana geldi. Silaj yüklü 07 BAZ 975 plakalı traktör, yoldaki virajdan sağa doğru döndüğü sırada arkadan gelen Abdo Halit Seçen'in (17) kullandığı 07 AVY 365 plakalı motosiklet çarptı. Ön tekerleği römorkun arkasına sıkışan ve traktörün altına savrulan Abdo Halit Seçen (17) adlı yabancı uyruklu olduğu ifade edilen genç, römorkun altında kalarak feci şekilde yaralandı.
112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ANTALYA