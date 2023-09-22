Antalya'da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, traktörün arka römorkunun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.