Antalya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

TURİZMİN başkenti Antalya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Konyaaltı ilçesine bağlı Yarbaşçandır ve Saklıkent mahalleleri ile Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yağmur ve yüksek kesimler kar yağışının etkili olacağına dair 'sarı kod'lu uyarısının ardından Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Geçen hafta hava sıcaklıklarının yükseldiği kentte mayıs ayına girilmesinin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı. Kent merkezine bağlı Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi, Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışını vatandaşlar da cep telefonları ile görüntüledi. Antalya- Burdur karayolu üzerindeki Çubuk Beli mevkisinde ise yağan dolu ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur aralıklarla devam ediyor.

