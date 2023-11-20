Antalya'da Evde Ölü Bulunan Kişinin Cenazesi Otopsiye Gönderildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir evde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zafer Topak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.

Siteler Mahallesi 1341 Sokak'ta bir sitede yaşayan Zafer Topak'ın (42), yatağında hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşı B.Z, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Topak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Topak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.