Antalya'da Sıcak Hava ve Yağmur Sürprizi

ANTALYA'da yaşayanlar, öğle saatlerinde yağmur sürpriziyle karşılaştı. 30 dereceyi bulan sıcak havada Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları, yağmura rağmen yüzmeye devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 65 ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Öğle saatlerine doğru aniden bastıran yağmura yakalananlardan bazıları sahilden ayrılırken, bazıları denizin keyfini çıkarmaya devam etti. Yağmur yaklaşık 1 saat etkisini sürdürdü. Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybederek şehri terk etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı