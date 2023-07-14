Antalya'da 2 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla sokakta yaşayan aileye yardım çağrısı

Antalya'da kira ödeyecek kadar gelirleri olmadığı için sokakta yaşayan Samet ve Sümeyye Bozkaya çifti, çocuklarıyla birlikte 4 aydır zorlu bir hayat sürüyor. Yardım beklediklerini belirten aile, devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden destek istiyor.

ANTALYA'da, Samet (25) ve Sümeyye Bozkaya (29) çifti, kira ödeyecek kadar gelirleri olmadığı için 2 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla 4 aydır sokakta yaşıyor.

Kentte, oto yıkamacıda çalışan Samet Bozkaya, ev kirasını karşılayacak kadar geliri olmadığı için eşi ve 2 çocuklarıyla 4 aydır sokakta kaldıklarını söyledi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin tabelasının aralığına yatak atıp geceleri burada geçirdiklerini aktaran Samet Bozkaya, çocukları Elizan Naz (2) ile Rüzgar Umut'un (3), geceleri üşüdüğünü anlattı. Bozkaya, "Mart ayından beri sokaktayız. Çalışmama göre günde ortalama 400 lira kazanıyorum. Kazandığım parayla çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Ev tutmaya çalıştım ama 7-8 bin lira isteniyor. Kirayı karşılayamadım. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum" diye konuştu.