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Annenin, anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koyduklarına kimse inanamadı

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada bir anne tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Kadının, anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına somon balığı, çiğ soğan, şalgam ve leblebi koyması şaşkınlık yarattı.

Eskiden bu yana devam eden ve son dönemde kantin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hemen hemen her anne tarafından hazırlanmaya başlayan beslenme çantaları, okulda çocukların beslenme ihtiyaçlarını ciddi ölçüde karşılıyor.

DAHA HAFİF BESİNLER KONULUYORDU

Normalde beslenme çantalarına daha hafif besinler konulduğu biliniyordu ancak bir annenin hazırladığı beslenme çantası, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada bir anne, Hıfzı Berkay isimli çocuğu için beslenme çantası hazırladığı anları paylaştı.

KIZARTILMIŞ SOMON BALIĞI KOYDU

Görüntülerde annenin, beslenme çantasına kızarmış balık, çiğ soğan, şalgam ve leblebi koyduğu görüldü. Gönderinin altına yapılan yorumlar ise herkesi güldürdü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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