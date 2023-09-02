Ankara-Sivas yolunda yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara istikametinden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü Sıcak Çermik mevkiinde alev alev yandı. Otobüs yol kenarına çekilerek yolcular tahliye edildi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alev topuna dönen yolcu otobüsünden geriye demir yığını kaldı

Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı

Otobüsün yanma anı cep telefonu kamerasına yansırken araçtan geriye demir yığını kaldı

SİVAS - Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken otobüsten geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay Ankara- Sivas kara yolu Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gaziantep'e gittiği öğrenilen Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine otobüs yol kenarına çekilerek yolcular tahliye edildi. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen otobüsü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken otobüsten geriye ise adeta demir yığını kaldı. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.