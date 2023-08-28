Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara- Samsun yolunda trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun Yolu Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.