Ankara'da Tır Çarptı: Çocuk Ağır Yaralandı
Ankara'nın Bala ilçesinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada tır çarpan bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 4 Eylül'de Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldi. Sürücülüğünü B.T.'nin (53) yaptığı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuğun yakınları tır sürücüsüne tepki gösterirken, şoka uğrayan B.T. bir süre aracında hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam