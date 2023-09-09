Ankara'da Tır Çarptı: Çocuk Ağır Yaralandı

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada tır çarpan bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Eylül'de Ankara'nın Bala ilçesinde meydana geldi. Sürücülüğünü B.T.'nin (53) yaptığı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuğun yakınları tır sürücüsüne tepki gösterirken, şoka uğrayan B.T. bir süre aracında hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. - ANKARA