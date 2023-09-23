Ankara'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 9: 15 sıralarında Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.V. idaresindeki 06 DOR 841 plakalı motosiklet ile 06 DIS 914 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralanan motosiklet sürücü M.V. ambulans ile Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - ANKARA