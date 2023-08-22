Ankara'da Kamyonun Üzerine Devrildi, Sürücü Ölümden Saniyeyle Kurtuldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hurda malzeme yüklenirken freni boşalan kamyonun, alt geçitte üzerine devrildiği aracın sürücüsü Saffet Keskin, ölümden saniyeyle kurtulduklarını söyledi. Kazadan kurtulan sürücü Saffet Keskin, eşi Ayşegül Keskin ile birlikte büyük bir panik yaşadıklarını ve bir metre daha ileriye gitmiş olsalardı ölümün kesin olduğunu belirtti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hurda malzeme yüklenirken freni boşalan kamyonun, alt geçitte üzerine devrildiği aracın sürücüsü Saffet Keskin, ölümden saniyeyle kurtulduklarını söyledi.

Atatürk Bulvarı'ndaki Macaristan Büyükelçiliği önünde park halinde bulunan 06 F 212 plakalı kamyon, hurda malzeme yüklenirken freninin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak Kuğulu Alt Geçidi'nde seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kazadan kurtulan sürücü Saffet Keskin, AA muhabirine, eşi Ayşegül Keskin'in de yanında bulunduğu aracın üzerine kamyonun düştüğünü söyledi. Keskin, "Birden ne olduğunu anlayamadım, demir yüklü bir kamyon üstümüze düştü. Onun şokuyla kalakaldık." diye konuştu.

Keskin, kendisi ve eşinin korktuğunu, büyük panik yaşadıklarını belirterek, "Görür görmez frene bastık. Eğer bir metre daha ileriye gitmiş olsaydık ölüm kesindi. Zor kurtulduk." ifadelerini kullandı.

Doktorların ilk müdahaleyi yaptığını anlatan Keskin, hastanede gözetim altında tutulan eşinin durumunun iyi olduğunu belirtti.