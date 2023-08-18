Ankara'da freni boşalan kamyonet binaya çarptı, sürücü hayatını kaybetti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan eşya yüklü kamyonetin binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kamyonetin çarpmasıyla birlikte binanın giriş katında bulunan dairenin duvarı yıkıldı ve sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan eşya yüklü kamyonetin binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Yeşilbayır Mahallesi 1778 Sokak'taki yokuşta 06 AN 8569 plakalı Haydar Şentürk (63) idaresindeki eşya yüklü kamyonetin freni boşaldı.
Aşağıya doğru ilerleyen kamyonet, iki sokağın kesiştiği noktadaki Hira Apartmanı'nın giriş katına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle binanın giriş katında bulunan dairenin duvarının bir kısmı yıkılırken sürücü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şentürk'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.