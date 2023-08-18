Ankara'da freni boşalan kamyonet binaya çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan eşya yüklü kamyonetin binaya çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kamyonetin çarpmasıyla birlikte binanın giriş katında bulunan dairenin duvarı yıkıldı ve sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.