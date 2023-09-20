Ankara'da başıboş köpekler ile ayılar arasında yaşanan olay kamerada

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkında yaban hayvanları için bırakılan mamalar başıboş köpekleri ve ayıları yine karşı karşıya getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Ankara'da ayı ile başıboş köpekleri yine karşı karşıya geldi: O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkında yaban hayvanları için bırakılan mamalar başıboş köpekleri ve ayıları yine karşı karşıya getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkına yaban hayvanları için mama bırakılması başıboş köpekleri parka çekti. Geçtiğimiz günlerde mama yemek için parka gelen ayıya saldıran köpekler bugün yine mama yemeye gelen ayıyı saldırarak kovaladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.