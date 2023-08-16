Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil tarlaya uçarak ağaca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Sırma (66) idaresindeki 34 UG 1352 plakalı otomobil, Gürsü köyü Killik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.
Sürüklenen araç, ağaca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Yaşam