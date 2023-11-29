Amasya'nın Merzifon ilçesinde tır dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda tırın dorsesinde hasar meydana geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Levent Z. idaresindeki 71 AFF 916 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tırın dorsesinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Yaşam