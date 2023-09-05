Amasya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Merzifon-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde Souliko T. idaresindeki IA 777 NI yabancı plakalı tur otobüsü ile Hakan A. yönetimindeki 53 EK 301 plakalı tır ve Fatih E'nin kullandığı 57 BB 001 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan Alexios A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.