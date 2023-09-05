Amasya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.