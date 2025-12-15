Haberler

Amasya'da Boş Sulama Havuzuna Düşen Yavru Karaca Kurtarıldı

Amasya'da Boş Sulama Havuzuna Düşen Yavru Karaca Kurtarıldı
Amasya'da boş sulama havuzuna düşen yavru bir karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 6 metre yükseklikten düşen karaca, ilk kontrolün ardından barınağa teslim edildi.

AMASYA'da boş sulama havuzuna düşen yavru karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Göllü Bağları mevkisinde meydana geldi. Boş sulama havuzuna yavru bir karacanın düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralanan ve havuzda mahsur kalan karaca, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyeciler tarafından taşınan yavru karaca, yapılan ilk kontrolün ardından tedavisi için İl Özel İdaresi'ne ait barınağa teslim edildi. Karacanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
title