Amasya'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine polise bildirilen olayda, sağlık ekibi ve polis evde yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Amasya'ya gönderildi.