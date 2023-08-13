Amasya'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine polise bildirilen olayda, sağlık ekibi ve polis evde yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Amasya'ya gönderildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki yalnız yaşayan Ayhan Ören'den uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Sağlık ekibiyle eve giren polis, Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ören'in cenazesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Amasya'ya gönderildi.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Yaşam