Amasya'da Vatandaşın Beslediği Tilki 'Rıfkı' Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir vatandaş, 'Rıfkı' adını verdiği tilkiyi cipsle beslediği anları cep telefonuyla görüntüledi. Tilki, her akşam evin önüne gelip vatandaşla vakit geçiriyor.

AMASYA'da bir vatandaş, 'Rıfkı' adını verdiği tilkiyi cipsle beslediği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Merkeze bağlı Çavuş köyünde yaşayan vatandaş, uzun süredir evinin önüne gelen tilkiye 'Rıfkı' ismini verdi. Zamanla kendisine alışan tilkiyi elinden cipsle besleyen vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tilkiyi besleyen vatandaş, "Her akşam geliyor, korkmuyor. Adını Rıfkı koydum" dedi.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu

Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.