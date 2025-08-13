Amasya'da Vatandaşın Beslediği Tilki 'Rıfkı' Oldu

AMASYA'da bir vatandaş, 'Rıfkı' adını verdiği tilkiyi cipsle beslediği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Merkeze bağlı Çavuş köyünde yaşayan vatandaş, uzun süredir evinin önüne gelen tilkiye 'Rıfkı' ismini verdi. Zamanla kendisine alışan tilkiyi elinden cipsle besleyen vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tilkiyi besleyen vatandaş, "Her akşam geliyor, korkmuyor. Adını Rıfkı koydum" dedi.

Haber-Kamera: Şerife Serap KARA/AMASYA,