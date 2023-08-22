Amasya'da Harşena Kalesi Yakınındaki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 'Yaklaşık 45-50 dönüm yer yandı' dedi.

Amasya'da ormanlık alanda çıkan yangında hasarın boyutu böyle görüntülendi

Amasya Valisi Doruk: "Yaklaşık 45-50 dönüm yer yandı"

AMASYA - Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yaklaşık 45-50 dönüm yer yandı" dedi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bölgeye polis, acil sağlık, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çalışmaları takip eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yaklaşık 45-50 dönüm yer yandı" diye konuştu.

Vali Doruk, "Önemli bir miktarda mesafe aldık. Ama hala riski devam ediyor. Genişleme ihtimali olduğundan, halihazırda bir rüzgar da var, o sebeple çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bir de helikopterimiz geliyor Kastamonu bölgesinden. Dileğimiz, kısa sürede bitirelim" şeklinde konuştu.