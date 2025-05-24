Amasya Adliyesi'nin Maskotu 'Adalet' Kedisi

Amasya Adliyesi'nin Maskotu 'Adalet' Kedisi
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Amasya Adalet Sarayı'nda 9 yıldır yaşayan ve adliye çalışanları tarafından beslenen 'Adalet' isimli kedi, adliyenin sembollerinden biri haline geldi. Adliye personeli, kedinin bakımını üstlenerek ona sevgiyle bakıyor.

AMASYA Adalet Sarayı'nın 9 yıldır maskotu olan ve 'Adalet' ismi verilen kedi, adliye çalışanları tarafından bakılıyor.

Amasya'da 9 yıl önce adliyeye gelen ve sahipsiz olduğu düşünülen kediye, adliye personeli tarafından 'Adalet' ismi verildi. Koridorlardan hakim odalarına, danışma masasından mahkeme salonlarına kadar özgürce dolaşan Adalet, bazen masa üstünde, bazen de pencere kenarında uyuyor. Kedinin bakım ve beslenmesini adliye çalışanları üstlenirken, veteriner kontrolleri de aksatılmıyor. Mamaları, sütü ve aşıları düzenle olarak sağlanan kedi, yıllar içinde adliyenin sembollerinden biri haline geldi.

'ADLİYE OLARAK BAKIYORUZ'

Kedinin adliye içinden neredeyse hiç ayrılmadığını belirten Amasya Adliyesi'nde danışma görevlisi olarak çalışan Derinsu Berrin Taşdan, Adalet'in kendisinden bile eski olduğunu söyledi. Taşdan, "Burada 11 aydır görev yapıyorum ancak Adalet benden daha eski, 9 yıldır burada. Geldiğimde hamileydi. Yavrularını sahiplendirdik. Mesai saatleri içerisinde sürekli mamasını ve suyunu veriyoruz. Hayvansever avukatlarımız da mama getiriyor. Başsavcımızın, hakimlerimizin ve memurlarımızın desteğiyle adliye olarak ona bakıyoruz" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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