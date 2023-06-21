Amasra Belediye Başkanı: Tatil planlarınızı iptal etmenize gerek yok

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yaka selinin izlerinin silindiğini ve ilçenin bayram tatili için hazır olduğunu açıkladı. Tatil planları olanların rezervasyonlarını iptal etmelerine gerek yok.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Yaka selinin izleri silinmeye başlanmış ve büyük oranda temizlik çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bayram tatili için ilçemize gelecek misafirlerimizin tatil planlarını ya da rezervasyonlarını iptal ettirmelerini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Başkan Çakır, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilçede meydana gelen selin ardından Amasra'ya tatile gitmekte tereddüt eden vatandaşlara seslendi. Çakır'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"20 Haziran 2023 Salı günü ilçemizde yaşanan yaka seli felaketi sonrasında Bartın Valiliği koordinasyonu ile Amasra Kaymakamlığı ve Amasra Belediyesi ekipleri ile yaka selinin izleri silinmeye başlanmış ve büyük oranda temizlik çalışmalarımız tamamlanmıştır. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan bayram tatili öncesinde ekiplerimiz, cumartesi günü itibariyle ziyarete gelecek misafirlerimize ilçemizi ziyarete hazır hale getireceklerdir. Bayram tatili için ilçemize gelecek misafirlerimizin tatil planlarını ya da rezervasyonlarını iptal ettirmelerini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Herkese geçmiş olsun dileklerimizle saygıyla duyururuz."