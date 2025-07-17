Alzheimer Hastası Mehmet Gümüş Kayboldu

Alzheimer Hastası Mehmet Gümüş Kayboldu
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Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin ihbarıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş'ten (69) dünden bu yana haber alınamıyor.

Midyat ilçesi kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, dün evinden çıktıktan sonra kayboldu. Çevrede yaptıkları aramada Gümüş'ü bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatılan Gümüş'ün, en son Kızıltepe ilçesinde görüldüğü belirlendi. Gümüş'ün yol kenarında yürüdüğü görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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