Alzheimer Hastası Kayıp Mehmet Uslu, Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Kayıp Mehmet Uslu, Ölü Bulundu
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Aksaray'da kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Uslu, 16 saatlik aramanın ardından dağlık alanda ölü bulundu. Uslu'nun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

AKSARAY'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mehmet Uslu (71), dağlık alanda ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Mehmet Uslu, dün saat 06.30 sıralarında evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve AFAD ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Uslu'nun 16 saat sonra evinin yakınındaki dağlık alanda cansız bedeni bulundu. Uslu'nun cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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