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Altınova'da Cumhuriyet Yürüyüşü

Altınova Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 400 metrelik Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş büyük bir coşkuyla gerçekleşti.