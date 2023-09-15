Altındağ'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı binanın en son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ankara'da, apartman dairesinde yangın

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı binanın en son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Karapürçek Mahallesi 465'inci Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en son katındaki dairesinde çıktı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.