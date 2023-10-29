Almanya'dan gelen Sammy Tosuner'in Alien temalı evi dikkat çekiyor

Almanya'nın Berlin kentinden 5 yıl önce Kuşadası'na gelen Sammy Tosuner'in 'Alien' heykelleri yerleştirdiği evi, sıra dışı görünümüyle dikkat çekerken, Alien filmindeki yaratığın maketlerinin yer aldığı ev, Hollywood stüdyolarındaki film mekanlarını aratmıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'dan Almanya'ya göç eden Türk doktor bir babanın ve Alman bir annenin oğlu olan Sammy Tosuner, 5 yıl önce Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. Ülkesine geri dönen Tosuner, Kadınlar Denizi Mahallesi'nden 3 katlı bir ev satın aldı. Villasının peyzajında farklı bir konsept denemek isteyen Tosuner, Hollywood karakterleriyle yakından ilgilenen Alman bir arkadaşının tasarımı olan 'Alien' temalı heykelleri evinin duvarları ve çatısına yerleştirdi. Heykeller sayesinde Tosuner'in evi sıra dışı görünümüyle çevre sakinlerinin dikkatini çekmeye başladı.

Alien figürünün özellikle gençlerin çok dikkatini çektiğini belirten Tosuner, "Alternatif enerji ile uğraşan bir mühendisim. Ayrıca dünya çapında aktif bir grubun üyesiyim. Grup üyelerinden Prof. Giga, Hollywood için sinema karakterleri üretiyordu. Ben de bu karakterlerden bir tane istedim. Bizi kırmadı, yaptı. Önce Almanya'daki evimizin bahçesinde sergiledik ve bu hikaye Kuşadası'na kadar geldi. Alien karakterlerini 3 yıl önce vinç yardımıyla yerleştirdik. Tüm kültürler Alien figürüne yabancı. Alien heykellerini çatıya ilk yerleştirdiğimizde çevredeki insanlar ve komşularımız bizi çok garipsedi. Alien heykeline bayrak koyduk. Türk süvarilerinin savaşlarda kullandığı üçgen bir bayrak taktık. Çevredekilerin şikayeti üzerine polisler evimize geldi. Bilmeden bayrak kanununa muhalefet etmişiz. Polis bize neden bu bayrağı astığımızı sordu biz de gerekli açıklamayı yaptık. Daha sonra bu uyarılar doğrultusunda bayrağı çıkardık. En büyük hayalim Kuşadası'na anne ve babamın isimlerini taşıyan bir park kazandırmak" diye konuştu. - AYDIN