Alevli şov yapmak istedi, kendini yaktı! Son anda kurtuldu

Yurt dışında bir tatil köyünde alevli şov yapmak isteyen amatör gösterici kendini yakmaya başlayınca, müşteriler müdahale etti.

Tatil köyünde amatör gösteri yapmak isteyen gösterici az daha kendini yakıyordu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yurt dışında yaşandığı belirtilen olayda tatil köyünde amatör gösterici alevli şov yapmak istedi.

YANLIŞLIKLA KENDİNİ YAKTI

Gösterici alevli gösteri yapmak isterken yanlışlıkla kendini yaktı. Gösterici, müşterilerin müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtulurken; o anlar kameralara yansıdı.