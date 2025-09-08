Haberler

Alevli şov yapmak istedi, kendini yaktı! Son anda kurtuldu

Alevli şov yapmak istedi, kendini yaktı! Son anda kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alevli şov yapmak istedi, kendini yaktı! Son anda kurtuldu
Haber Videosu

Yurt dışındaki bir tatil köyünde alevli şov yapmak isteyen amatör gösterici, yanlışlıkla kendini yaktı. Gösterici, müşterilerin müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtuldu.

Yurt dışında bir tatil köyünde alevli şov yapmak isteyen amatör gösterici kendini yakmaya başlayınca, müşteriler müdahale etti.

Tatil köyünde amatör gösteri yapmak isteyen gösterici az daha kendini yakıyordu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yurt dışında yaşandığı belirtilen olayda tatil köyünde amatör gösterici alevli şov yapmak istedi.

YANLIŞLIKLA KENDİNİ YAKTI

Gösterici alevli gösteri yapmak isterken yanlışlıkla kendini yaktı. Gösterici, müşterilerin müdahalesi sayesinde yanmaktan kurtulurken; o anlar kameralara yansıdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı

Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.