Aldatma temalı bu kamu spotunu izleyenler uzun süre etkisinden çıkamıyor

Engelli vatandaşlarımızın dışlanması ve haklarının hiçe sayılması uzun yıllardır toplumların kanayan yarası... Bununla ilgili Polonya'da yayınlanan bir kamu spotu kısa sürede büyük ses getirdi. Kamu spotunu izleyenler uzun süre etkisinden çıkamıyor.

Polonya'da engelli vatandaşların haklarının hiçe sayılmasıyla ilgili hazırlanan bir kamu spotu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Video kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

ALDATMA TEMALI KAMU SPOTU

Aldatma temalı hazırlanan kamu spotun engelli bir vatandaş, birlikte uyuduğu kadını öperek uyanıyor. Üzerini giyindikten sonra odadaki tekerlekli sandalyesine geçen geçen engelli vatandaş, yataktaki kadının "Kahvaltı hazırlama mı ister misin?", "Bu arada adın neydi?" gibi sorularını yanıtsız bırakıyor.

"BEN SİZİN YERİNİZE GEÇSEM NE HİSSEDERSİNİZ?"

Bu esnada kadının kocası olduğu tahmin edilen kişi içeri giriyor. Karısı ve engelli vatandaşı birlikte gören adam, hiçbir şey demeden kadının yanına oturup ağlamaya başlıyor. İşte tam o esnada kamu spotundaki asıl mesajı veriliyor: Ben sizin yerinizi alsam ne hissedersiniz?