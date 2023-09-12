Alanya'da çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkar orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışymaları devam ediyor.

Yangın Alanya'nın İncekum Mahallesi Esentepe bölgesinde başladı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ile müdahale edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.