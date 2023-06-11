Alaçam'da Birinci Geleneksel Hayvancılık Festivali düzenlendi

Alaçam Genç İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Birinci Geleneksel Hayvancılık Festivali, Alaçam Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirildi. Festivalde, süslenerek getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Alaçam Genç İş Adamları Derneğinin düzenlediği Birinci Geleneksel Hayvancılık Festivali Alaçam Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirildi.

Festivale süslenerek getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar jüri tarafından değerlendirildi.

Alaçam Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hande Kübra Başar, yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini yaptıkları festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Başar, "Kurban Bayramı öncesi böyle bir festival güzel oldu. Hayvan yetiştiricilerimiz yapılan bu festivalden memnun kaldılar. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Yarışma jürisinde, Alaçam Belediyesinde görevli veteriner hekim Esra Nazlım, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden veteriner hekim Ümit Yarar ve Mustafa Barutçu yer aldı.

Yarışmada "En güzel boğa" dalında Harun Akman'ın boğası birinci, Ramazan Türk'ün boğası ikinci, Hamdi Yaşar Kurt'un yetiştirdiği boğa üçüncü oldu.

En güzel buzağı yarışmasında dereceye giren buzağı sahipleri ise Özcan Türkmen ve Ramazan Türk oldu.

En güzel "Sarı Kız" yarışmasında birinciliği ve ikinciliği Ramazan Türk'ün yetiştirdiği inekler alırken, üçüncü Özcan Türkmen'in ineği oldu.

En güzel koç yarışmasında birinci Ali Kır'ın yetiştirdiği koç olurken ikinciliği Orhan Gümüş,Üçüncülüğü ise Osman Koca'ya ait koçlar kazandı.

Hayvan sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Festivale, Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan Alaçam Genç İş Adamları Dernek Başkanı Hande Kübra Başar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle hayvancılıkla uğraşanlar katıldı.