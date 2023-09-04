Aksaray'da sel felaketinde kaybolan bebeğin arama çalışmaları devam ediyor

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sel felaketinin ardından kaybolan bir bebeğin arandığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, kayıp bebeği bulmak için iki motosiklet sürücüsünün de arandığı belirtildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin, "Kayıp bir bebeğimiz aranıyor. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine iki motosiklet sürücüsü de şu an aranıyor, doğru mu değil mi bilmiyoruz ama aramalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Afet alanına gelen Vali Kumbuzoğlu, beraberindeki Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile alanda incelemelerde bulundu.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, dağ eteklerinden gelen suyun geniş çaplı bir sele neden olduğunu ifade etti.

Meteorolojinin, muhtemel sel felaketlerine karşı, hangi bölgede sel olabileceğine dair sık sık uyarılarda bulunduğunu anımsatan Kumbuzoğlu, "Buralar da uyarı kapsamındaydı. Buradaki kara yolu trafiği yoğun, günde 5-6 bin kişinin geçtiği bir kara yolu. Uyarılara rağmen bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kayıp bebeğimiz aranıyor." dedi.

Arama çalışmalarının devletin tüm imkanlarının seferber edilerek yürütüldüğünü anlatan Kumbuzoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 2 motosiklet sürücüsü de şu an aranıyor, doğru mu değil mi bilmiyoruz ama aramalarımızı sürdürüyoruz. AFAD, emniyet, jandarma, askerimiz, 100-150 kişilik bir ekiple arıyoruz. Amacımız bebeğimize, varsa eğer 2 motosiklet sürücüsüne en kısa sürede ulaşmak. Dün geceden beri bir kriz merkezi oluşturduk, başkanlığını ben yürütüyorum."

Öte yandan halen trafiğe kapalı olan Aksaray-Ihlara kara yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde dün akşam yaşanan sel sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.