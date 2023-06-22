Aksaray'da 16 yaşındaki Ahmet Yasin Omuk için icazet töreni düzenlendi

Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan Ahmet Yasin Omuk için icazet töreni düzenlendi. Omuk, hafızlık sürecinde zorluklar yaşadığını ancak ailesi ve hocalarının desteğiyle hafız olmayı başardığını söyledi.

Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki Ahmet Yasin Omuk için icazet töreni düzenlendi.

Ulu Cami de düzenlenen törende Omuk'un hafızlık cübbesini öğretmeni Muhammet Aydemir giydirdi.

Omuk, gazetecilere, hafızlık sürecinde zorluklar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte ailesinin ve hocalarım kendisine destek olduğunu belirten Omuk, "Onlar olmasaydı hafız olamazdım. Kayseri'de hafızlık belgesi sınavında yüksek derece aldım. Ailemi, hocalarımı mutlu ettiğim için gururluyum." diye konuştu.

Program Omuk'un, Kur'an-ı Kerim'den sureler okumasıyla sona erdi.