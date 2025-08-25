Aknehir Mahallesi'nin Doğal Güzellikleri Dron ile Görüntülendi

Aknehir Mahallesi'nin Doğal Güzellikleri Dron ile Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Aknehir Mahallesi'nin yemyeşil doğası ve eşsiz manzarası, hava çekimleri ile gözler önüne serildi. Asi Nehri'nin kollarıyla çevrili bu sakin mahallede, doğanın sunduğu farklı tonlar dikkat çekiyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde doğal güzelliğiyle ilgi çeken Aknehir Mahallesi, dron ile havadan görüntülendi.

Asi Nehri'nin kollarıyla çevrili verimli toprakları, yemyeşil doğası ve dağ eteklerine kurulu evleriyle dikkat çeken mahalle, eşsiz manzara sunuyor. Aknehir'i ikiye bölen dere ile kıvrılarak akan suyun çevresinde yeşilin farklı tonları hakim olurken, dağların eteklerindeki yerleşim alanları da doğal güzelliklerle bütünleşiyor. Defne'nin en sakin bölgesi olan Aknehir'in doğal dokusu, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Galatasaray maçı sonrası konuştu: Türkiye'de futbol falan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü profesör Bengi Başer'in 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu

Ünlü profesörün 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.