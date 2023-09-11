Akmerkez'de Sonbahar Alışveriş Festivali Başladı

Akmerkez'de 11-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Sonbahar Alışveriş Festivali' bugün başladı. Festivalde, şık aksesuarlar ve özel tasarımlar ziyaretçiler ile buluşacak.

Akmerkez'de 11-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Sonbahar Alışveriş Festivali' bugün başladı. Festivalde, şık aksesuarlar ve özel tasarımlar ziyaretçiler ile buluşacak.

Akmerkez, festival kapsamında etkinlik alanına kurulacak özel markaların stantlarını ziyaretçilere sunarak sonbahar mevsimini karşılıyor. Etkinlik, alışveriş severlere şık aksesuarları ve özel tasarımları satın alma fırsatı sunuyor.

ÇEŞİTLİ MARKALARIN ÖZEL ÜRÜNLERİ YER ALIYOR

'Sonbahar Alışveriş Festivali'nde, çeşitli markaların özel ürünleri yer alıyor. Farklı tasarım ve şık görünümleriyle takı koleksiyonları, el yapımı porselen sofra ürünleri ve çocukların renkli rüyalarını yansıtan kombinleri birçok markanın katılımı ile Akmerkez'de ziyaretçilerini bekliyor.