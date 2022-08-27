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Akıcı Türkçe konuşan kuş, izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Yaşam Haberleri

Sahibi ile kafeste yatmamak için tartışan kuşun akıcı bir Türkçe konuşması izleyenleri hayran bıraktı.

TikTok üzerinden paylaşılan bir video, sosyal medyada günün en çok izlenenleri arasına girdi. Sahibi ile kafeste yatmamak için tartışan bir kuşun akıcı Türkçe konuşması, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

"KAFESTE YATINCA NE OLACAK"

Sahibinin "Geceleri kafeste yatacaksın" sözlerine sinirlenen kuş, "Kafeste yatınca ne olacak" diye cevap veriyor. İkilinin bu renkli atışması milyonlarca izlenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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