Akaryakıt Tankeriyle Çarpışan Araçta Hayatını Kaybeden 4 Kişi Toprağa Verildi

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akaryakıt tankeriyle çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Bahçe- Nurdağı kara yolu Kızlaç mevkisinde meydana geldi. Ökkeş Ceylan yönetimindeki 07 BHE 526 hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki Rabia Ceylan (55), kızları Hüsne Ceylan (41), Merve Gülsoy (34) ile torunu Asmina Gülsoy'un (8) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy'u ise hastaneye kaldırdı.

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınlarının teslim aldığı cenazeler, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Adana'ya götürüldü. Rabia ve Hüsne Ceylan, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Merve Gülsoy ile kızı Asmina Gülsoy ise Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.