Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Başkomiser damat ve gelin çiftine şahitlik yaptı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, nikah törenine katıldığı başkomiser damat Hasan Yaman ve gelin Serap Yaman çiftine şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan tarafından nikahları kıyılan genç çift, Emniyet Müdür Yardımcıları Oğuz Çatalkaya ve Mustafa Koç'un da aralarında bulunduğu şahitlerin huzurunda evet dedi. Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen törene, genç çiftin yakınları ve meslektaşları da katıldı. Nikah sonrasında konuşan Emniyet Müdürü Aydın, genç çifti tebrik ederek, "Sizleri mutlu anınızda yalnız bırakmak istemedik. Umarım bir ömür boyu sağlık ve mutluluk içinde yaşarsınız." dedi. Başkomiser damat Hasan Yaman ise Emniyet Müdürü Aydın'a teşekkür ederek, "Bize bu onuru yaşattığınız için çok minnettarız. Sizin gibi değerli bir büyüğümüzün şahitliği bizim için çok anlamlı." diye konuştu. Nikah töreninin ardından genç çift, davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AĞRI