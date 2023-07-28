Üye Girişi
Haberler

Ağrı Dağı'na tırmanan Çek dağcı düştü

Yaşam Haberleri

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanan Çek dağcı, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanan Çek dağcı, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çekya vatandaşı J.H. (64), arkadaşlarıyla birlikte 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına çıktı. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden J.H., yere düşerek kafasından ve omzundan yaralandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 bin 200 metre rakımda ilk müdahaleyi yaptıkları J.H.'yi ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan J.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Doğubeyazıt Ağrı Dağı Türkiye Ağrı Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title