Elazığ'da ağır hasarlı bir bina yıkılırken bitişiğinde bulunan sağlam binaya zarar verdi. Bazı dairelerin duvarları yıkılırken, binanın bir anda çökmesi kameralara yansıdı.

Ağır hasarlı bina yıkılırken sağlam binaya zarar verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı bir bina yıkılırken bitişiğinde bulunan sağlam binaya zarar verdi. Bazı dairelerin duvarları yıkılırken, binanın bir anda çökmesi kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar aldığı tespit edilen binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Nailbey Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'nde ağır hasarlı 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında iş makinesinin tek bir dokunuşuyla bina yerle bir oldu. Bina yıkılırken bitişinde bulunan sağlam bir binaya da zarar verdi ve bazı dairelerin duvarları yıkıldı.

Binanın yıkılış anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.