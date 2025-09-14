Haberler

Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı için ağaçların kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan 90 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan Zehra Yıldırım, 90 yaşında hayatını kaybetti.

"ZEHRA NİNEMİZİ KAYBETTİK"

"Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Zehra Yıldırım'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Akbelen'de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik.

"BU TOPRAĞIN ONURUYDU"

Başımız sağ olsun. Yüreğimiz yanıyor. Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız."

Yorumlar

Hamit Gündoğdu:

Allah rahmet etsin, mekanı cennet olur inşallah....

Ahmed Bin Tellak:

mekanın cennet olsun nineciğim, 20-30 yaşında evinden çıkmaya korkan gencecik insanların yapamadığını sen yaptın sahip çıktığın ağaçlar cennet bahçeni süslesin inşallah...

