Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bakıcılık mesleği devam ediyor

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede faaliyet gösteren bakırcı esnaflarını ziyaret ederek bakırcılıkla ilgili bilgiler aldı ve esnaflara yardım etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bakıcılık mesleği büyük bir azimle devam ettiriliyor.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel bakırcı esnafını ziyaret ederek esnaftan bakırın incelikleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çengel, ilçede faaliyet gösteren bakırcı esnafını ziyaret etti. Geleneksel bakırcılık sanatını devam ettiren esnaflarla sohbet ederek bakırcılıkla ilgili bilgiler aldı. Esnafla sohbet eden Çengel eline sünger alarak esnafa yardım etti. İstek ve taleplerini dinleyip çözüm getireceğini ve bakırcılık sanatını önemini dile getirerek ziyareti sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR