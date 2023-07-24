Afyonkarahisar'da Yıldırım Kemal Şehitliği'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Yıldırım Kemal Şehitliği'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor. Şehitlikteki çalışmaların 30 Ağustos Zafer Haftasına kadar tamamlanması bekleniyor.