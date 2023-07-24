Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Yıldırım Kemal Şehitliği'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Yaşam Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Yıldırım Kemal Şehitliği'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor. Şehitlikteki çalışmaların 30 Ağustos Zafer Haftasına kadar tamamlanması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da Yıldırım Kemal Şehitliği'nde başlatılan çevre düzenleme çalışması devam ediyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Yıldırım Kemal Şehitliği'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor. DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında bulunan Yıldırım Kemal Şehitliğinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şehitlikteki çalışmaların 30 Ağustos Zafer Haftasına kadar tamamlanması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title