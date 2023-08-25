Afyonkarahisar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan patlamada 1 kişi yaralanırken, dairenin duvarlarının yıkıldığı patlamada kafes içindeki 3 muhabbet kuşu ise şans eseri zarar görmedi.

Afyonkarahisar'da bir dairede patlama: Deprem olduğunu sanan vatandaşlar sokağa çıktılar

Dairenin duvarlarını yıkan patlamada muhabbet kuşları şans eseri zarar görmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan patlamada 1 kişi yaralanırken, dairenin duvarlarının yıkıldığı patlamada kafes içindeki 3 muhabbet kuşu ise şans eseri zarar görmedi.

Olay, kent merkezi Yarenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama yaşandı. Kulakları sağır eden ve çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler patlamada evin içerisinde bulunan ve yaralanan G.P.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ardından eve giren ekipler duvarların yıkıldığı patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı. İlk verilere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı bir inceleme yaptı.

Komşular deprem olduğunu düşünüp sokağa çıktı

Amatör kameralar ile çekilen görüntülerde dairenin oda duvarlarının yıkılması ve bir çok pencere camının dağılması ise yaşanan patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Olayda kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise şans eseri zarar görmedi.

Patlamanın yaşandığı dairenin yanındaki binalarda oturanlar ise çok şiddetli bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktıklarını belirttiler.