Afyonkarahisar'da 1930 Kilo Ağırlığında Sucuklu Yumurta Guinness Rekoru Kırdı

AFYONKARAHİSAR'da başlayan 7. Gastro Afyon Festivali kapsamında 25 metrekarelik tavada pişirilen 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurta, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan sucuklu yumurta için 7. Gastro Afyon Festivali kapsamında rekor denemesi yapıldı. 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile 25 metrekarelik dev tavada 30 şefin hazırladığı sucuklu yumurta Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirildi. Gemici, pişirilen sucuklu yumurtayı önce tattı, daha sonra ağırlığını ölçtü. Ardından sucuklu yumurtanın Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini açıklayan Gemici, "Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness Dünya Rekorlarından minimum verilen ağırlık sayısı 1000 kilo olarak belirlenmişti. Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Büyük bir sevinçle Guinness Dünya Rekoru 'nu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu" dedi.

Gemici konuşmasının ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal'a belge takdim etti. Başkan Köksal, çok büyük bir heyecanla beklediğini ifade ederek, "Şu an çok mutluyuz, biz 1000 kilo ile yola çıkmıştık ama 1930 kilo ile dünya rekorunu kırdık. Afyonkarahisar'ımızın adını bir kez daha duyurduk. Bunun için çok mutluyuz" diye konuştu.