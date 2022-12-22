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Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor

Yaşam Haberleri

İstanbul'da metrobüste ilginç anlar yaşandı. Rahatsız edildiğini öne süren Afrikalı bir kadın, yan koltuğuna hiç kimseyi oturtturmadı. Yan koltuğun boş kalma nedenini öğrenen diğer yolcular ise duruma isyan etti.

İstanbul'da Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan bir metrobüste yaşananlar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Afrika uyruklu bir kadın, metrobüste rahatsız edildiğini ileri sürerek yanındaki boş koltuğu kimseyi oturtmadı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Metrobüste birçok yolcu ayakta giderken Afrika uyruklu kadının bazı yolcularla tartışma yaşadığı görüldü. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kadına tepki gösteren kullanıcılar, kimsenin böyle bir hakkı olmadığını savundu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor

Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor

Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Leda Gözübüyükoğlu:

Rahatsız oluyorsan defolup kendi ülkene gidebilirsin.. Kimse seni burada zorla tutmuyor..

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Mehmet Vatandaş:

Vatanımı sevmek, önce kendi insanım deyip milletimin çıkarını düşünmek ırkçılık ise evet ırkçıyım ya haci:)) Sözlerimin neresinde batılıları savunmuşum acaba? İnsanıma bırakın zarar vermeyi faydası olmayan her yabancıya karşıyım

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Ercan Ercan:

Bir keresinde otobüste ayaklarını yana açmış koridora uzatmış bir yabancı genç gördüm. Geçenler bacağının üzerinden atlıyordu. Ben öyle yapmadım bir tekmede bacağını koltuğun önüne soktum.

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