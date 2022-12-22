Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor

İstanbul'da metrobüste ilginç anlar yaşandı. Rahatsız edildiğini öne süren Afrikalı bir kadın, yan koltuğuna hiç kimseyi oturtturmadı. Yan koltuğun boş kalma nedenini öğrenen diğer yolcular ise duruma isyan etti.

İstanbul'da Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan bir metrobüste yaşananlar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Afrika uyruklu bir kadın, metrobüste rahatsız edildiğini ileri sürerek yanındaki boş koltuğu kimseyi oturtmadı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Metrobüste birçok yolcu ayakta giderken Afrika uyruklu kadının bazı yolcularla tartışma yaşadığı görüldü. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kadına tepki gösteren kullanıcılar, kimsenin böyle bir hakkı olmadığını savundu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: