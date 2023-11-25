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Adıyaman'da Traktör Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Yaşam Haberleri
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balkar beldesinden Yukarı Karakuyu köyüne giden Mehmet Çapar idaresindeki traktör sürücüsü rampayı çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Yaşanan kazada traktör sürücüsü Mehmet Çapar yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mehmet Çapar Adıyaman Kaza Yaşam Haberler

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