Adıyaman'da şiddetli rüzgar depremzedeler için verilen konteynerleri uçurdu
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Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı Köyünün Gömük Mezrasında şiddetli rüzgar depremzedeler için verilen katlanabilir konteynerleri uçurdu. Rüzgardan dolayı yaklaşık 3 adet konteyner hasar gördü.
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı Köyünün Gömük Mezrasında şiddetli rüzgar depremzedeler için verilen katlanabilir konteynerleri uçurdu.
6 Şubat depreminden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı Köyünün Gömük Mezrasına dağıtılan katlanabilir konteynerler önceki gün aniden çıkan şiddetli rüzgarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Rüzgardan dolayı yaklaşık 3 adet konteyner hasar gördü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam